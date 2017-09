Piso Intertravado Dicas

Pisos de concreto de diversos tamanhos diferentes formas e resistências, utilizados em pavimentação de áreas externas e internas perfeitos para ruas, calçadas de condomínios e casas, pátios industriais, acesso a garagens, praças e jardins, aeroportos e outros, os pavimentos com pisos de concreto intertravados são de fácil manuseio e de muito bom gosto. Disponíveis em diversos formatos, cores e padronagens, permitem acesso à rede subterrânea apenas com a retirada dos blocos, que podem ser recolocados proporcionando assim inúmeras soluções, facilitando e qualificando o trabalho de arquitetos, paisagistas e decoradores. Preferência dos melhores profissionais, os pisos de concreto intertravado para pavimentação enriquecem seus projetos e apresentam inúmeras vantagens que são:

Principais vantagens da utilização dos piso de concreto intertravados * Podem ser retirados e re-colocados, permitindo consertos subterrâneos em calçadas e vias, sem remendos;

* Tem uma variedade de formatos e cores que permitem uma gama de projetos;

* São ecologicamente corretos;

* Fácil assentamento;

* Antiderrapante;

* Diversas cores;

* Textura homogênea;

* Redução de iluminação pública;

* Permitem acesso à rede subterrânea apenas com a retirada dos blocos, que podem ser recolocados após intervenção;

* Extremamente duráveis, independente de condições climáticas ou de agentes agressivos.

A compra de materiais dentro das normas técnicas pelos órgãos públicos é garantida por lei. Assim sendo, quando comprovado que o material entregue em uma obra pública não é normatizado, ou seja não atente as normas, este dever á ser trocado imediatamente.

Aplicação

Calçadas – Os pisos de concreto intertravados apresentam o sistema ideal para a pavimentação de passeios públicos pois além de bonitos são fáceis de colocar e permitem fácil manutenção, ou seja, se alguma concessionária precisar acessar o sub-solo, basta retirar com cuidado o piso e recolocá-lo após o conserto. A colocação do piso de concreto intertravado é muito rápida, liberando rapidamente o acesso aos pedestres e sua textura apresenta um ótimo conforto de rolamento e uma superfície antiderrapante, evitando acidentes. Os modelos mais utilizados em calçadas, patios internos de empresas e escolas são os pisos Retangular, piso Raquete e piso Colmeia nas espessuras de 4 e 6 cm com 35MPa de resistência.

Jardins

Em especial o mais utilizado é o Piso Grama também conhecidos como PAVE GRAMA são peças feitas de concreto com orifícios para ser plantado grama mantendo a área permeável como também protegendo a grama contra o esmagamento de veículos e pedestres. É uma ótima opção para criar espaços verdes para jardins, estacionamentos, calçadas, etc. Com diversos formatos e tamanhos, os pisos concregrama também podem ser assentado em conjunto com os mais variados tipos de pisos de concreto sendo que o mais apropriado hoje é o piso DRENANTE 100% permeável feito com de concreto poroso, diferentemente dos utros pisos, a base/sub-base do piso é formada por materiais granulares que criam vazios para a passagem de água como se fosse um filtro, possui aberturas com cerca de 30% de vazios. A água, depois de passar pelas camadas de base e sub-base , chega ao sub-solo (terreno natural), infiltra naturalmente, e encontra o lençol freático. São os pisos mais ecológicos atualmente no mercado, o que contribui para um ambiente mais sustentável e ecologicamente correto, ajudando ainda a evitar enchentes e inundações, mas é fundamental que estes tipos de pavimentos permeáveis sejam objetos de projetos executivos de engenharia e elaborados por empresas especializadas, pois devem considerar o nível do lençol freático e as condições de suporte e permeabilidade do solo. Unem beleza e funcionalidade. alem da sua aplicação em jardins podem ser aplicados em ambientes externos em geral. Podem ser usados em espaços públicos e privados, como calçadas ecológicas, praças, pátios de estacionamento de veículos, passeios, entre outros usos. Permitem a utilização imediata do pavimento, logo após a execução do serviço da pavimentação complementando assim seus beneficios ecológicos.

Acesse nosso site: Pav Brasil

Pavimentação de vias

Os pisos de concreto intertravados também são muito usados em pavimentação de vias públicas, no leito carroçável, desde que dimensionados para tal. Deve ser feito um projeto de dimensionamento que levará em considerações o tráfego e a frequência, definindo assim o material da sub-base e a espessura do piso, que pode ser 6, 8 ou 10cm com resistência de 35 e 50 MPa. A pavimentação de ruas e avenidas são mais utilizados os modelos Retangular também conhecido como piso Taco , piso 16 faces e piso sextavado proporcionando aspecto muito aconchegante principalmente em conjuntos habitacionais. Além disso, os pisos intertravados apresentam maior durabilidade que o asfalto, desde que bem executados, proporciona maior segurança em trechos com rampas ou curvas, principalmente quando a pista estiver molhada.Possui ainda grande poder de difusão da luz solar ou artificial, apresentando menor temperatura superficial durante o dia e melhor condições de visibilidade á noite. O piso de concreto intertravado é considerado ecologicamente correto, pois possui grande capacidade de permeabialização, permitem a perfeita drenagem das águas da chuva e, ao mesmo tempo, evitam a impermeabilização do solo, pois as juntas entre as peças possibilitam a infiltração de uma parcela das águas incidentes, amenizando desta forma, o impacto ambiental.