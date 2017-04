A felicidade vem de dentro, mas requer esforço da sua parte para encontrar sua felicidade. A importância das habilidades pessoais no sucesso incluí-lo 100%. Você não pode esperar que os outros para buscá-lo e levá-lo para o sucesso. Para encontrar a sua felicidade, você deve aprender a estabelecer metas e aprender a importância das habilidades pessoais no sucesso, que tudo isso envolve aprender gestão do tempo, gestão do stress, e desenvolver habilidades de pensamento crítico. Também envolve a tomada de decisões melhores, que são todos parte do sucesso, já que as decisões nos negócios são comuns.

habilidades pessoais envolve a criação de soluções que ajudam você a atingir seus objetivos. Soluções que o tempo de gestão, tomada de decisão e gestão do stress são habilidades críticas para o sucesso. Para alcançar seus objetivos, você também deve se concentrar em hábitos pessoais, habilidades e manter o sucesso à vista.

Programação

Time-gestão é um sistema que ajuda a distinguir eventos, que lista os períodos das fronteiras existe um processo, ação ou condição. É a sua ferramenta de intervalo de medição que permite criar uma solução para gerir o seu tempo de modo que você pode atingir seus objetivos sem perder tempo. Agendamento deve incluir coisas para fazer, relaxante tempo, tempo para a família, tarefas, trabalhos de casa, e assim por diante. A gestão do tempo é importante, e deve ser um importante habilidades pessoais em planos de sucesso do negócio. Configurar um bom plano de gestão do tempo de trabalho para você que permite que você use seu tempo com sabedoria. Use sua intuição.

Tempo de medição deve ser considerada com cuidado quando você configurar o seu sistema de gestão de tempo. Você pode querer trabalhar em habilidades de tomada de decisão antes de configurar um esquema de gerenciamento de tempo para que você pode ver mais claramente onde o seu tempo deve ser enviada. Tempo deve ser usado como um aliado. Quando você usar o tempo como aliado a se preparar para os dilemas que você coloca de volta. Portanto, sistemas de gestão de tempo incluem desastres e planos para cobri-lo no caso de um desastre. Quando surgem problemas, há momentos em que você tem que colocar suas decisões em espera, esperar para fora e não fazer nada até que a situação muda; Fazendo uma decisão clara em tais casos pode ajudá-lo a fazer melhores escolhas e encontrar outras soluções para imprevistos que você não tem nenhum controle sobre. Então, mudar o que você pode e deixe as coisas que você não pode mudar o destino.

Tensão

Depois que você aprender a importância das habilidades pessoais no sucesso, e age de acordo com a sua intuição, pensamento, etc, criar um sistema de gerenciamento de estresse se torna mais fácil. Na verdade, quando você configurar um esquema de gestão do tempo, gestão do stress seguirá, já que você tem que tirar algum peso, limpando sua agenda para que você encontrar tempo para si mesmo e alcançar seus objetivos. gerenciamento do estresse envolve o stress de gestão, incluindo aspectos físicos e psicológicos do que você. O estresse pode lidar com o estresse normal e ansiedade. O estresse também ajuda a concentrar-se sobre os hábitos e habilidades pessoais. Sua mente estará clara, tornando possível para manter o sucesso à vista como você progressos através de seus objetivos. Com uma boa gestão do tempo e sistema de gerenciamento de estresse em ordem, você terá tempo para começar a construir habilidades de negócios. Faça uma meta para promover suas habilidades de tomada de decisão, uma vez que é um dos melhores habilidades pessoais em sucesso.

Tomada de Decisão – O pensamento crítico

A ação é o primeiro indício de verdadeiras decisões. Quando você definir metas, fazer planos, o acompanhamento com esses planos de tomar medidas. A importância das habilidades pessoais no sucesso do negócio envolve a tomada de boas decisões. Para aprender a tomar boas decisões, é preciso considerar maneiras de reconhecer as decisões que você faz, esclarecer seus valores, tomar decisões informadas, baseando suas escolhas sobre planos de vida, usar o tempo com sabedoria, usando a intuição, e, finalmente, agir sobre essas decisões. Depois de saber as suas decisões que ajuda você a colocar seus desejos e desejos em perspectiva e definir um plano de gestão do tempo e do stress que funciona para você. Desenvolver boas habilidades de tomada de decisão envolve a verificação seus desejos e vontades. Alguém que diz “Eu quero ter sucesso” não é provável que tenha sucesso, mas alguém que diz: “Eu tenho um desejo de sucesso”, muitas vezes prevalece. Quando você esclarecer o que você quer da vida, enquanto a pensar positivamente, que torna mais fácil para definir metas razoáveis ​​e tomar decisões ainda mais fácil. Quando você tomar decisões informadas que eles são poderosos, especialmente se você tem fatos para apoiar estas decisões.