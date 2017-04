Características que ajudam na gestão de seu Self Control

Auto-controle está entre as diferentes categorias de desenvolvimento pessoal. É a capacidade de inspirar você a escolher as coisas importantes em sua vida e manter-se de nossos desejos animalescos. No entanto, a base deste desenvolvimento pessoal está em uma resistência forte e corrigir-se. Auto-controle cria uma forma de auto em nós contra as coisas que achamos que são difíceis de alcançar. Ele cria uma espécie de unidade acoplada com determinação em nós que nos faz alcançar os nossos objetivos desejados.

Mas é necessário que uma boa quantidade de relaxamento suficientemente realizados implementar auto-controle em nossas vidas. Uma pessoa precisa de encontrar maneiras de relaxar e acalmar. Pode ser simplesmente ouvir música ou trabalhar em conjunto com outras coisas que irão melhorar o nível de energia. Isto tornará possível para a pessoa para completar a sua tarefa. Por exemplo, quando há um estudante que quer concluir um objetivo para concluir o curso inteiro em um dia para um determinado tópico, então ele seria estudar o dia todo. No entanto, isso pode produzir uma grande quantidade de pressão para a sua mente e dificultar a sua capacidade associada com a aprendizagem. Portanto, ele pode considerar pausas entre a relaxar-se, pois isso irá reduzir o estresse e aumentar a eficiência.

A auto-consciência será o fator mais importante que deve ser abordada de auto-controle bem sucedido. Um primeiro deve examinar o caráter pessoal e determinar os pontos fortes e fracos. Em seguida, estar pronto para resistir à tentação que você vai encontrar na vida cotidiana, em termos de sua fraqueza. Por exemplo, digamos que você como doces e você está acostumado a ter todos os dias, você deve fazer um esforço para limitá-lo a apenas duas vezes por semana. Esta é uma maneira de capacitar-se e contribuir para o seu próprio desenvolvimento pessoal de auto-controle.

Assim, podemos dizer que o autocontrole é realmente a capacidade de negar a sua própria tentação de uma determinada coisa ou uma tarefa. persistência positivo. O nosso compromisso leva-nos a ter uma escolha séria para executar uma tarefa. A maioria de nós têm o hábito de fazer as nossas mentes para uma missão, mas devido à nossa preguiça ou deseja outras comodidades, não somos capazes de lhe dar cumprimento. O exemplo mais típico disso seria a trabalhar amanhã, que a maioria de nós geralmente termina simplesmente porque não querem desistir de nosso sono. Aqui é onde muitos de nós percebemos claramente o coração ea alma de um sólido compromisso. Uma pessoa que tem um forte compromisso com a desistir de suas instalações e criar seus objetivos.

Finalmente elemento de auto-disciplina. Todos estes três aspectos de auto-controle é naturalmente juntos. No entanto, oferecendo a cada um deles um papel distinto a desempenhar. Auto-disciplina se aplica a lutar com os próprios sentimentos pessoais. Nesse sentido, deve-se descobrir os gatilhos reais associados com um de tentações e vai parar isso por si só distraindo com outras atividades de destaque. Este, por sua vez, criar uma forte força de vontade. Considerando as suas ações e suas conseqüências irá reduzir muito a chance de ser tentado também.

Ter uma atitude mental positiva na vida vai certamente levá-lo longe na estrada para o sucesso. Por esta razão, a auto-consciência, o compromisso forte e auto-disciplina em conjunto vai contribuir para o seu sucesso em ter uma melhor auto-controle e para desenvolver o seu desenvolvimento pessoal.