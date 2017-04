Por que o viciado Meth isolar-se, eo que você pode fazer sobre isso?

Há quase necessário para um viciado em metanfetamina para isolar-se da família e dos amigos para ficar em um hábito. Por quê? Existem vários componentes de porque o isolamento é parte do vício, e eu queria saber. Eu fiz isso para a minha família, ferir meus amigos abandonou o meu melhor amigo no dia do casamento, e não até mesmo pegar um bolo de aniversário a minha avó fez para mim.

Por favor, note vida antes de sinais de vida que estarão

na maioria dos casos, a família e os amigos saber que alguém o melhor.; seus hábitos, seu uso do tempo, se o seu trabalho é estável, se são competentes ou não com as suas posses e dinheiro, e se eles são conhecidos por terem condições estáveis. Por exemplo, a minha vida antes que eu começasse a metanfetamina era assim: eu estava recentemente divorciada do meu primeiro marido, o sacerdote, e gosta de cuidar da minha avó, que apenas recentemente caiu. Marquei um bom trabalho trabalhando no lado privado do aeroporto, eu estava montando cavalos cada chance que eu tenho, ir à igreja todas as semanas, e meu relacionamento com a minha avó, outros membros da família e amigos como feliz e confiante. Mas isso mudou.

Press, mentira e um mau hábito.

Tweaking causa tanto estresse e ansiedade, uma vez que não é preciso muito para um simples telefonema de uma voz amiga para fazer perguntas sobre a vida para se transformar em um ataque de grande pressão. Logo, um tweaker estar muito ocupado para falar ao telefone e na próxima família, eles são confrontados com ‘Uau, por que você está tão magro “,” Por que não atender o telefone, “e” o que é mantê-lo tão ocupado? O tweaker (eu, por exemplo) não honestamente acredito que ninguém pode ver as mudanças em você, mas sua família e amigos estão indo para ser o primeiro a ver as alterações. A melhor maneira de lidar com estas questões é mentir. É a maneira mais rápida de obter perguntas para parar e ficar longe da situação, para que você pode ir sentar-se no banheiro e fumar outra tigela.

Vida que será.

Conheci meu segundo marido, e ele me apresentou ao meth uma fatídica noite de Ano Novo. Era novo e excitante, mas meth começou a tomar seu pedágio em nossas vidas, a minha família, principalmente minha avó, começou a notar que era mais difícil e mais difícil de se apossar de mim. Quando fizemos conversa, pressão atrás ajustes feito nossas conversas curtas e sem sentido. Eu comecei a ficar irritado somente quando uma pergunta sobre como eu me sentia. Quando minha família me viu, eu estava recebidos com perguntas sobre o meu peso e por isso que eu estava ocupado demais para falar. Minha vida da igreja tinha chegado ao fim, e minha vida era secreta. Meu trabalho maravilhoso foram a pressão terrível sobre mim enquanto viciados e os meus relacionamentos no trabalho eram tensas e suspeito. Mina são empilhados uns sobre os outros, e eu me isolado de todos perto de mim. Era a única maneira que eu poderia continuar fazendo o meu hábito. Meu hábito foi minha libertação das pressões da vida.

O que eu posso fazer?

Eu não estou dizendo que todos os que se isolam de suas famílias é um viciado em metanfetamina, mas combinado com outros sinais que mostram esse tipo de comportamento, você pode ter apenas um viciado em suas mãos. O que você pode fazer? Mais importante ainda, ser realmente um bom ouvinte; viciados em metanfetamina pode divagar sobre e sobre, e achei que as conversações ser frustrante e chato, se você é um realmente ouvir, você será capaz de pegar em pistas sobre o que realmente está acontecendo em suas vidas, ele mantém linhas de comunicação abertas, e ele poderia salvar o seu relacionamento com eles. Se um viciado em metanfetamina podem sentir que pode falar com alguém (mesmo que seja apenas divagar e absurdo) que não será inclinado a isolar-se de você. Note, no entanto, que a divagar sobre pode não ser a verdade. Quanto mais você sabe o viciado e quanto mais você realmente ouvi-los, você deve ser capaz de escolher as mentiras da verdade – mas agora não é o momento de chamá-los para fora, a menos que você quer que eles isolá-lo. Viciados mentir, por isso, se você estiver indo para pedir um monte de perguntas, você sabe que mais do que provavelmente todas as respostas serão pânico mentiroso. Ou você levá-la pessoalmente, e isolar o viciado de você para ser um mentiroso, ou você pode ser um bom ouvinte e decidir por si mesmo o que é mentira eo que é verdade.

Por que meth toxicodependentes isolar-se? Porque é mais fácil de manter o hábito, em seguida, ser confrontado com perguntas e pressão daqueles que estão perto; de pessoas que só querem amor e vida. É apenas mais uma consequência triste que fazer meth diabo de drogas.