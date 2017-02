Se você tem um blog?

Um blog é um tipo de site. Ele permite que o dono do site para facilmente escrever mensagens que são enviadas para o site automaticamente, muitas vezes em um jornal ou um estilo de diário-like. Uma coisa particularmente atraente sobre blogs é que os leitores possam comentar de volta para as suas mensagens com bastante facilidade, e um fluxo contínuo de conversas frescos resultar. (Esta é uma boa coisa.)

Aqui estão três razões para considerar a obtenção de um blog:

1.To Substituir ezine

Se você atualmente publicar um ezine , você pode querer considerar substituindo-o por um blog regularmente publicados. Isso significa usar seu blog para publicar entradas de diário, e depois, quando chega a hora de se comunicar com sua lista de assinantes, você excerpt alguns itens do seu blog, e enviá-los como seu ezine.

Isso evita que você criar artigos especiais apenas para o seu ezine. Em muitos casos, será mais fácil para você escrever em formato de blog (curto e doce), de modo a poupar tempo. Leitores apreciar a, natureza prática “repórter-like” de blogs em vez de ezines e, gradualmente, vindo a sentir que eles estão em conversa com você em uma base diária. Você se torna parte de seu círculo diário de amigos e conhecidos, o que leva a você que é seu recurso natural sobre o tema de sua perícia.

2. Para criar um-Campus e rápida e suja Learning Environment ou

Para aqueles de vocês que têm teleclasses ou outra programas que querem ter um site de recursos de aprendizagem, links, notas de aula e áudio, etc., um blog pode ser uma ótima maneira de reunir um e-Campus.

Se você oferecer um workshop, treinamento / consultoria, ou mesmo uma solução de software, e você vai imediatamente acrescentar valor aos seus clientes, fazer uma “página de recursos cliente / aluno” usando um blog. Este é um ambiente no qual os alunos podem brincar, estudar mais, e absorver os materiais. Seus clientes continuarão a beneficiar de sua experiência, mesmo se você não está fisicamente lá; eles fazem isso no seu ritmo, e com pouco custo para você.

Mais uma vez, porque blogging torna mais fácil para que você possa atualizar continuamente o site sem mexer com o FrontPage ou Dreamweaver, você vai economizar tempo e publicação de energia para a Internet.

3.) apenas por diversão, e para ser Cool

Vamos enfrentá-lo, uma grande parte da razão pela qual você está se perguntando sobre blogs é porque soa legal, né? E o novo material é divertido. Então, por que não experimentá-lo apenas porque? Às vezes é o suficiente para tentar alguma coisa, porque ela se estende você, você mantém ágil e desperto para as possibilidades. Não há nada de errado em jogar, a menos que você se engane em pensar o seu negócio está a melhorar, ou você de alguma forma de pagar a hipoteca, enquanto você joga.

Resto fácil, não há nenhuma pressão para começar um blog. Não obtendo um não terá um impacto negativo sobre a linha de fundo. Assim, embora a tecnologia pode ser atraente, manter o foco … o que você está vendendo para quem? Como você está? Parte de sua profissão escolhida como um proprietário biz on-line significa modelagem para os outros, ficar a par de coisas novas.

Com isso em mente, veja alguns blogs diversão na busca do blog

motor: Http://www.blogsearchengine.com/