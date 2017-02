Então você quer ser um mago com poderes mágicos? Esta é uma decisão emocionante e de mudança de vida! Como todas as decisões importantes, mas há coisas que você deve considerar em primeiro lugar. Então, aqui estão algumas dicas sobre como começar, bem como alguns pontos-chave para se trabalhar. Se você pode obter através de todos estes, você já deu o primeiro passo para se tornar um mago com poderes mágicos!

1) Se você quer ser um mago com poderes mágicos você deve pensar seriamente sobre como ingressar em um conciliábulo Wiccan que será capaz de aprender sobre as habilidades que você precisa para construir e orientá-lo sobre como usá-los de forma responsável. Apesar do nome, covens não são apenas para bruxas! Você receberá formação e informação, bem como suporte e uma recepção acolhedora!

2) Se isso não for possível, então é mais do que OK para a prática como um solitário e realizar seus próprios feitiços. Para isso, você precisa aprender a bater em suas energias inatas e como canalizar os elementos universais ar, fogo, água, terra e espírito. Tente invocar os 5 elementos em períodos recitando algo como:

“Eu respeito invocar e curvar-se à antiga sabedoria dos elementos centrais da terra, ar, fogo, água e espírito”

Isso ajuda você a se tornar um com o mundo, respeitar o que você respeitar a si mesmo. Escrever seus próprios feitiços é algo que você precisa para aprender a fazer de qualquer maneira como eles sempre será mais poderoso do mais pessoal que são. Isto é onde você vai aprender a reconhecer o poder de

3) Eu realmente quero ser um mago com poderes – prática! Uma vez que você começou com algumas magias básicas você tem alguma ideia de como ele pode ser duro. Mas não deixe que isto lhe fora colocada. Ele é chamado a embarcação por uma razão, e todas as melhores coisas vêm para você com esforço e trabalho.

4) para assistentes, eu recomendo usar cartas de tarô heirophant. Você pode incluí-lo no início de feitiços ou usá-lo para a meditação. Este é um cartão de autoridade e sabedoria. Ele irá ajudá-lo a absorver essas qualidades em seu trabalho, ser alguém que outros admiro e respeito.

5) Avaliar as qualidades e características que deseja possuir. Se você quer ser um mago com poderes mágicos, você também deve tomar uma atitude responsável a este. Suas qualidades pessoais importa. Não tente ir para algo tão longe de quem você realmente é, mas mais olhar para isso como um exercício de auto-aperfeiçoamento. Pode ser útil para selecionar uma divindade pagã para este fim, para dar-lhe o foco. Por exemplo, Deus Eros representar o amor ou sabedoria Odin.