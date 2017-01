valores de negócios personal trainer para viver de acordo com

Como treinador há 10 valores de negócios personal trainer você deve viver. Os profissionais de fitness mais bem sucedidos dominar cada uma delas 10. Portanto, eu recomendo que você incorpore cada um deles para o negócio de fitness.

Ao fazer negócios com um novo cliente, falar sobre expectativas. Não só as expectativas para eles, mas também para personal trainer. Não fazer isso irá iniciar relacionamento cliente-treinador com o pé errado.

Eu aconselho você a incutir valores de 10 centrais em seu negócio personal trainer. Isto irá mostrar não só um maior profissionalismo, mas também melhorar a comunicação entre você e seu cliente de treinamento pessoal.

10 regras de personal trainer para viver por

1. Seja responsável.

Mantenha seus clientes formação pessoal responsável. Contatá-los regularmente para ajudá-los a manter o foco em seus objetivos.

3. Seja gentil com todos os seus clientes de negócios personal trainer.

É importante tratar cada cliente de forma justa. Trate cada cliente como se eles são o seu melhor cliente.

4. Seja rápido.

Como profissional você tem que ser respeitoso com os clientes tempo. Criar segurança nas mentes de seus clientes de fitness por ser rápido o tempo todo. Mostrar profissionalismo e respeito.

5. Seja flexível.

constantemente tentando mudar seu programa de clientes do negócio de treinamento de pessoal para fornecer os melhores resultados. Alguns programas de treinamento pode não funcionar melhor para um cliente particular. É o seu trabalho para ser flexível e descobrir o que faz.

Também é importante ser paciente com cada cliente. Seja flexível!

6. Esteja presente.

Como uma verdadeira aptidão profissional deve dedicar 100% de atenção em todos os momentos, para clientes pagantes. A sessão é sobre eles, não você. Totalmente focada no cliente.

7. Certifique-se.

Você é uma extensão do seu negócio personal trainer. É o seu trabalho para praticar o que prega, e ficar em forma. Dando um bom exemplo para os seus clientes de negócios de fitness. Lembre-se que você é o seu próprio outdoor ambulante de saúde e fitness. Ser o melhor.

8. Seja engraçado.

Ser engraçado faz clientes de treinamento pessoal de treinamento com energia. Traga um -game para cada sessão. Seja motivador e inspirador. O seu entusiasmo é contagiante!

9. Seja justo.

Não mostrar favoritismo de certos clientes. Gerenciar todos os seus clientes de negócios personal trainer de forma justa.

10. Seja criativo.

não fornecer o mesmo treino e outra vez. Mudar as coisas. Seja criativo. Isto irá diferenciar os seus serviços da concorrência e ajudá-lo a lucrar. Siga 10 do século Be.