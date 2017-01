11 Benefícios de saúde do Alfarroba – limpar e curar o corpo com alfarroba

sementes por uma alfarrobeira é maravilhoso nutritivo e benéfico para a saúde humana. Pertencente à família das ervilhas e nativa da região do Mediterrâneo, frutos secos, muitas vezes usado como um substituto para os ingredientes em alimentos, tais como produtos lácteos, cacau, lanches e bares, e cereais. É amado por pessoas que são alérgicas ao chocolate, porque tem sabor semelhante e é fácil de utilizar em qualquer receita.

Aqui estão 11 maravilhosos benefícios da adição de alfarroba à dieta.

1- contém ácido gálico usado como um agente antibacteriano, antiviral, anti-sépticos anti-alérgica.

2- Muito rico em vitamina E

3- ricos em cálcio e fósforo

4- substituto da cafeína, se usado como um substituto do café

5- reduz o colesterol

6- substituto não lácteos

7- rica em proteínas

8- Treats Diarréia

9- rico em potássio

10 – rico em cálcio

11- Aids fígado

fígado Cura

muitos dos meus estudos foram no fígado, e como eles são importantes para os nossos corpos e boa saúde. Nossos fígados são responsáveis ​​por muito que absolutamente necessário para tornar mais consciente de como mantê-lo saudável. Nosso fígado decompõe todos os nossos alimentos, limpa as toxinas do corpo, tratando todas as nossas sensibilidades e nosso aquecedor. É o único órgão do corpo que pode se regenerar.

Nossas vidas são muito abusada em nossa sociedade, e adicionar Alfarroba para a sua dieta pode desempenhar um papel importante para ajudar a curar as nossas vidas. Ter um fígado saudável é essencial para a cura do resto do nosso corpo, eu recomendo que qualquer pessoa que procura curar-se e ter um estilo de vida mais saudável, para o primeiro foco no fígado cura.