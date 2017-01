Marcando Através de assinatura do email para personal trainers

Mais e mais eu ouço que consulta os clientes me dizem que não podem obter o seu próprio negócio de treinamento de pessoal para crescer. Eles estão presos em algum sucesso com seus campos de treinamento e eles não podem descobrir o porquê. O seu serviço é de qualidade superior, e eles dão mais atenção pessoal do que as empresas caixa maior. Então, o que eles estão fazendo de errado?

A resposta é geralmente pequenas coisas que fazem toda a diferença. Por que é que eles estão tentando criar uma marca fora de um item. É impossível. Cada capa de revista e cada linha do tempo Facebook está cheio de oportunidades para o acesso livre e baseado em taxas para estes serviços. Eles são genéricos.

Quando se é verdade a única coisa que resta para um cliente a fazer é comparar com base em suas necessidades. Se a localização é melhor, o preço é justo, ou você é fisicamente menos intimidante, por exemplo, você pode obter um tiro. Eles são resultados aleatórios. Você quer previsível.

Se alguém vai para encontrar na internet através de sua pesquisa no Google, eles vão encontrar o que estão procurando em você? Poucas pessoas vão ao Google para procurar um acampamento nas proximidades. Uma mulher frustrante não procurar um personal trainer durante a noite em seu computador.

As pessoas estão à procura de soluções. Eles têm problemas. Estes problemas de alguma forma tornar-se urgente. Poderia ser uma temporada de casamento, reunião, ou no verão que os faz sentir urgência de repente. Use as perguntas a algum tipo no Google para ajudá-lo a ser a resposta que encontram.

O que você digitar se você fosse uma mulher de 47 anos que queria perda de peso? O que você entra para sugestões sobre dietas que trabalham perda de gordura rápido? Usando essas palavras específicas em seu site, cartão de visita e a assinatura no e-mail irá ajudar alguém acha que são suas respostas.

Ao invés de lista que você sopa de letrinhas, escolha a certificação de maior prestígio que você tem e listá-lo. Se eles querem currículo completo que pode encontrá-lo em seu site. Listar o seu site ou blog URL em vez de ser levado. Torná-lo um link ao vivo. Tem uma maneira para os clientes a encontrar o conteúdo que agrega valor quando chegar lá.

Criar mais de uma assinatura de e-mail. Para a comunicação com treinadores pessoais em busca de um treinador de marketing, por exemplo, lista o meu pessoal de fitness profissional URL do blog e do site onde qualquer pessoa pode aprender sobre coaching. Para a comunicação com o meu depois de 50 mercado feminino, incluo minha página webinar bem-estar e URL do meu livro destinado a esse mercado.

Ao ser capaz de ver que eu dou informações para as pessoas que navega de fitness depois de 50, um potencial cliente saber imediatamente que eu tenho soluções para eles. Eles não se importam até mais tarde que as credenciais ou experiência que tenho. Até meus pessoais de fitness clientes profissionais sabem que eu tenho as respostas para o seu domínio de marketing de fitness que eles não se importam que graus ou certificações que tenho. A maioria deles têm-los também! Eles simplesmente não têm o fundo de marketing, branding e desenvolvimento de negócios para obter a sua renda de negócio em que eles querem.

Decidir quem você serve ou deseja servir. Decidir o que é importante para eles. Então dê uma olhada em sua assinatura de e-mail. Você vai receber um tiro. No momento em que eles chegaram para você via e-mail que eles estão interessados. Diga-lhes, logo que você está sobre eles e não sobre a sua própria auto-promoção. Seu conhecimento será exibido ao invés de ter que dizer-lhes

A sua fórmula para o branding.

1. Seu nome, e dois ou três credenciais importantes

2. O seu contacto

3. Um título que não é uma mercadoria. Personal trainer é tomada. O que mais você tem? Você é um agente de mudança? Um treinador de perda de peso?

4. Algo para o cliente. Esta é uma URL onde eles podem obter um vídeo, um artigo, descobrir mais sobre você em seu site, um teste ou ferramentas para ajudar a resolver os seus problemas.

5. Tornar mais fácil de ler. Traga menos não mais. Estreitar o seu foco. Use cores ou cólon ou linhas separadas.

6. Criar ligações ao vivo. Ninguém vai te amo o suficiente para copiar a URL no seu navegador e descobrir mais.

Isto pode parecer pequena. Cada pequena coisa que importa. Quanto mais educado, o cliente eloqüente e de negócios de destino esclarecido quanto mais eles podem sentir a falta de confiança que mostra a necessidade de listar as credenciais. O público menos instruídas, mais fácil e mais rápido do que deve ser capaz de obter soluções. O resultado final, em ambos os casos é que ela tem de ser sobre eles.