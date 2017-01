Qual é a diferença entre blogs e Face?

Não parece haver muita sobreposição entre o que você pode colocar no Facebook versus o que você pode colocar em um blog. Elas podem tanto ser personalizado. Eles podem tanto conter suas experiências e ideias pessoais, o que você faz eo que você está interessado. Em outras palavras, eles podem tanto ser como revistas ou diários.

Existem algumas diferenças óbvias no propósito por trás de cada atividade, no entanto. Facebook é mais interativo e o público é, bem, seus amigos. Com um blog, audiência potencial mundial da Web, e seus amigos do Facebook nunca pode saber se deve ou ler o seu blog. Seu blog pode ser interativo, também, que os leitores podem comentar seus posts, e você pode responder. Mas, novamente, esta interação é provável que seja entre você e um estranho em vez de um amigo. Por isso, é, ou pode ser, dois públicos diferentes.

Pode haver coisas que você vai compartilhar com seus amigos no Facebook que você não quer que seu público-blog para saber. Por outro lado, você pode ter pensamentos ou experiências que você está compartilhando mais confortável com estranhos em seu blog do que você iria compartilhar com seus amigos no Facebook.

Finalmente, o blog tem um tema, um propósito. As pessoas devem ter uma razão especial para querer visitar e ler o seu blog, se é informativa, opiniões, ou promover o seu negócio. Seus posts do Facebook podem ser aleatória, secular, espontâneo, isso realmente não importa, porque você não está tentando atrair um público – você está interagindo com os amigos. Assim, enquanto há o potencial sobreposição entre o rosto e blogs, pode ser melhor para traçar fronteiras e deixar o público ser o público e deixe seus amigos ser amigos.