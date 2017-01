Como Iniciar um Blog Malayalam

conteúdo Malayalam no mundo da Internet está a aumentar muito melhor do que antes. Uma série de sites já apareceu nos resultados de pesquisa do Google com alto PageRank. Mas a maioria dos Keralites não estão cientes de como começar um blog Malayalam usando ferramentas de blogs gratuitos disponíveis online. Eu só estou tentando lhe ensinar como fazer o blog em Malayalam.

Primeiro de tudo você deve criar uma conta de blogger.com ou alguns outros sites de blogs. E ir para as configurações da sua conta. Selecione Unicode 8 para propriedades de publicação. Portanto, o seu conteúdo Malayalam ele vai trabalhar no seu blog. Quando surge uma questão. Como escrever o conteúdo Malayalam? Há assim que muitos processadores de texto Malayalam disponíveis. Mas quase todos eles não são compatíveis com configurações Unicode. editor Varamozhi é uma boa escolha em Malayalam ambos documentação. Depois de completar o conteúdo Malayalam, basta clicar em “Ctrl” + “U” para obter um lado unicode suportado. Em seguida, copie todo o artigo a partir da página e cole-o em sua página do blog post. Submeter.

Você também pode usar “ilamozhi”, uma linha Malayalam gerador de texto propósito do blog creatiion. Seu esquema é quase o mesmo que no editor varamozhi Malayalam.

Já existe uma comunidade de blog Malayalam no ciberespaço. Isso não significa que você tem que obter uma adesão a partir deles. Mas, para obter uma adesão da comunidade irá ajudá-lo a aumentar a popularidade do seu blog.

Não esperar. Comece Malayalam blog agora. Superstars como Mammootty já começou seu blog pessoal em Malayalam.