Três chaves importantes para sucesso pessoal

“Os três principais necessidades para alcançar qualquer coisa de valor são:. O trabalho duro, pau-a-itiveness, e bom senso” Thomas A. Edison

Quando você pensa de Thomas Edison, certamente você acha da invenção da lâmpada elétrica. Este grande cientista foi também um inspirador e líder de pensamento. A citação acima é uma das muitas palavras motivacionais sobre o sucesso pessoal. Nele você tem os três principais chaves importantes para o sucesso pessoal. Principalmente essas chaves são alguns dos valores que nossos pais ou responsáveis ​​têm inculcado em nós ou para dizer o menos tentou. Como essas chaves foram potente no Sr. Edison uma vez que eles são tão potentes hoje. O seu sucesso pessoal exige os seguintes componentes: “. Trabalhe de forma inteligente e não é difícil”

tinha trabalho Você provavelmente deve ter ouvido ou lido, mas a realidade é o trabalho inteligente é trabalho duro ser honesto. Trabalho inteligente não é um sinal de que o trabalho vai ser fácil, sem erros ou velejar, mas envolve a sua capacidade de utilizar informações relevantes, adaptar-se às novas tendências, adquirir e atualizar suas habilidades para produzir os resultados esperados. Este é, portanto, de trabalho duro. Thomas Edison ainda observou: “Não há nenhum substituto para o trabalho duro.” Não deixe que as pessoas fazê-lo acreditar que o trabalho Sentar-se em uma praia em Maui e desfrutar de todos os tipos de locais exóticos. Isso também vem com o trabalho duro e inteligente. Pergunte a qualquer indivíduo bem sucedido hoje o que é o número um segredo de seu sucesso pessoal resposta inequívoca vai ser trabalho duro. Como o Sr. Edison observou, para conseguir algo trabalho duro vale a pena é um pré-requisito apenas como nossa mãe nos pensava

pau-a-itiveness. Dictionary.com define pau-a-itiveness que obstinada perseverança; firmeza resoluta. J. Robert Buchanan disse: “Você tem que ter metas razoáveis ​​e cumpri-itiveness para chegar lá” Para alcançar o sucesso pessoal, você deve perseverar através do processo, ser tenaz em seus objetivos e planos de ação que são consistentes com seus objetivos desejados. Haverá desvios temporários e momentos difíceis em sua jornada de sucesso pessoal, mas você deve negar algumas tendências aleatórias e não deixar o navio, jogando a toalha e deixe as suas ideias vão cumprir. O que quer que os desafios que se interpõem em seu caminho para o sucesso pessoal e profissional intransponível você tem que ter esta vara à mentalidade itiveness para atingir seus objetivos

O senso comum. O último, mas não menos importante das três chaves para o sucesso pessoal é o senso comum. Como eu examino várias citações para o senso comum este por C. E. Stowe dizendo “O senso comum é bom ver as coisas como elas são, e fazer coisas que deveria ter feito.” reverberação. Ele não pode ser mais claro do que isso, porque de ver as coisas como elas são e fazer o que você tomar para fazer para obter os resultados esperados. Segundo o Sr. Edison, conseguir qualquer coisa de valor requer bom senso. Ir para o trabalho em si mesmo para usar estas três chaves e sucesso pessoal é garantida.