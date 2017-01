Um guia com bom gosto ao sexo entre lésbicas para recém-Out

Diz-se que o sexo entre dois adultos consentindo é um dos maiores prazeres da vida, e é provavelmente a forma mais íntima duas pessoas podem encontrar para passar o tempo juntos. Este ideal é igualmente verdade para as lésbicas, mas como com todas as coisas, o caminho certo para ir sobre ele deve ser aprendido em primeiro lugar: não há regras fixas, alguns livros de guia, é uma questão de gosto pessoal, escolha do parceiro e compatibilidade entre muitos outros factores. Para a perspectiva Lesbian recém-lançado de estar com outra mulher pode parecer intimidante no início, bem como emocionante, e combinado com um monte de perguntas sobre o que é aceitável eo que não é, onde as fronteiras são desenhadas – se pelo todos – e acima de tudo, o que fazer. Como exatamente uma mulher ter relações sexuais com outra mulher?

Só há uma maneira de aprender e que está a ter sexo com outra mulher, mas mesmo isso não é tão simples como pode parecer. A primeira vez é para todos, um tempo para aprender, experimentar, ver o que funciona eo que não funciona. Ele pode ser cheio com desastrado com erros, movimentos errados. Também pode haver uma experiência excepcional para ambos, especialmente quando há pouca preparação prévia e recém-Out Lesbian considerando o que ela gosta e do que seu parceiro também pode desfrutar. O objectivo, é claro, é tanto de atingir o orgasmo, tanto para desfrutar não apenas o acto físico do sexo, mas a experiência como um todo.

A maioria das mulheres já sabe seus corpos perto e ganharam experiência do sexo através dos prazeres da masturbação. muito do que se aprendeu sobre a seus próprios corpos através da exploração sexual pessoal pode ser traduzido facilmente e eficazmente na alegria do sexo com um parceiro

Há no entanto uma ou duas regras que devem ser seguidas desde o início. A primeira é: levar o seu tempo. Bom sexo não é necessariamente orgasmo tão rapidamente quanto possível, embora este também pode ser um objetivo digno em alguns casos é mais uma longa duração, mutuamente experiência com vários pontos elevados comuns. O recém-Out Lesbian tomar seu tempo primeiro a aprender o que seu parceiro, para descobrir exatamente o que partes de seu corpo alcançar os melhores resultados através das ações. Jogando com um parceiro é completamente diferente do que jogar sozinho como cada um tem sentimentos únicos e emoções; cada reage à sua própria maneira de tocar. Comece lentamente a partir do topo e trabalhar seu caminho através de todas as possibilidades, mergulhar em linha reta até o núcleo – por assim dizer – pode ser uma maneira rápida e eficaz para atingir o orgasmo, mas é pouco provável que seja memorável, enquanto um longo, série lenta com a alegria de montagem pode ser consideravelmente mais satisfatório

O próximo é:. ouvir o seu parceiro. Ouvir não é só de ouvir sons ou à espera de instruções, mas olhar para a direita – ou errado – respostas, ler a linguagem corporal, e medir com cuidado. Simultaneamente, recentemente Out Lesbian não ser incomodado em suas ações e exploração, mas ainda de certa forma, reservado e cuidadoso. O sexo é uma aventura cheia de novos sentimentos, emoções e resultados; é raro que duas pessoas têm exatamente os mesmos desejos como os outros ou as mesmas expectativas. Use tudo à sua disposição para encontrar os meios certos de beijo suave através do uso da língua, dedos, corpo inteiro. Toque e contato é tão importante quanto o movimento

Finalmente:. Desfrutar da experiência. Não há nada tão desanimador como um parceiro que não está relaxado, que não coloque todos os outros pensamentos fora de sua cabeça e se concentrar em ambos fazer e receber prazer através do sexo. Lembre-se que o sexo é uma alegria mútua de que ambas as partes devem aproveitar e não apenas um meio para obter satisfação pessoal à custa ou em detrimento de outros.