Diferentes tipos e propósito de um website

Existem vários tipos de sites que você pode encontrar online, e eles são publicados na web para fins diferentes. Indivíduos, empresas e outras empresas olhando para obter presença on-line através de sites que contêm informações de texto e multimídia para retransmitir sua mensagem pessoal ou corporativa através da internet. O conteúdo e design geralmente divulgar o propósito ou função de um determinado site e estes muitas vezes caem em várias categorias. A seguir estão algumas das principais categorias de sites:

empresa

Quase todas as empresas hoje em dia, seja grande ou pequeno, agora são esperados para ter um site. Mesmo as empresas locais hoje têm seu próprio site, porque os consumidores modernos esperam que as empresas a estar presente online. Os consumidores geralmente se voltam para a Internet, quando eles querem aprender sobre um negócio que eles estão considerando lidando. As empresas envolvidas na venda de produtos e serviços tipicamente realizar transações através de seus sites. Além disso, um site é uma grande ferramenta para chegar a uma ampla gama de perspectivas e clientes.

Marketing

Uma série de sites concentrar muito em marketing. Por exemplo, muitos sites artigo focado destina-se principalmente para produtos de marketing. Além disso, a publicidade on-line de em muitas áreas e são usados ​​para gerar dinheiro online. As empresas geralmente preferem ter sites, blogs e perfis de redes sociais como um suplemento para o seu site com a intenção de promover suas marcas a mais ampla gama de pessoas.

Informativo

Há inúmeros sítios informativos existentes na Internet hoje. organizações de mídia de notícias respeitáveis ​​hoje já está usando o site como um de seus portais de publicação primária. Outros tipos de site informativo inclui as destinadas a tipos específicos de informações, tais como a forma de executar uma tarefa específica ou projeto, e as folhas de informação electrónica sobre um determinado tópico.

Criativa

sites e blogs também são usados ​​para a publicação ou apresentando material criativo. Algumas delas são feitas por indivíduos e organizações. autores independentes ou publicados usar sites para fornecer acesso ao seu trabalho através da Internet. artista visual, pintores, diretores e designers também publicar seus trabalhos on-line para mostrar seu trabalho para um público global para o custo financeiro mínimo.

Pessoal

Há pessoas que criam sites por razões pessoais. Este tipo de site inclui sites que fornecem informações e contactos de indivíduos, as ligações de materiais relacionados a tais sites que estão associados a projetos que estão acabados ou contas de redes sociais. Embora algumas pessoas usam serviços de redes sociais para obter presença on-line, ainda existem pessoas que preferem publicar conteúdo em seu blog pessoal ou site.