10 benefícios Nori – curar e limpar o seu corpo com Nori algas

Nori é uma alga popular com quantidades muito elevadas de nutrição. Comido principalmente nas culturas orientais como Japão e China, Nori elementos básicos para a nossa alimentação, ea prova é que as pessoas nestas culturas não estão mesmo cientes de muitos dos problemas de saúde muitos americanos enfrentam.

Nori contém mais proteínas que a soja, e é muito mais saudável e mais seguro para comer. Há também uma forma muito simples de proteína para o seu organismo a digerir. As proteínas animais são muito difíceis de digerir e são difíceis sobre o cólon e fígado. Muitas culturas que são ruins para as proteínas animais comem algas Nori diária

Aqui estão 10 benefícios de saúde de Nori:.

1) ricos em vitaminas e minerais – vitamina mais especial A e C.



2) muito rica em proteínas



3) Contém taurina que auxilia na circulação de ácidos biliares.



4) No alto das importantes vitaminas B – Os vegetarianos devem ser definitivamente tendo Nori por causa disso.



5) reduz o colesterol



6) alta no Iodo para tireóide saudável



7) Grandes quantidades de ferro, cálcio e fibras



8) ajuda a desenvolver o cérebro de crianças em crescimento



9) Ótimo para adicionar sabor para cozinhar



10) Utilities e cura do fígado

Mais sobre o fígado

Muitos dos meus estudos foram no fígado, e como eles são importantes para o nosso corpo e de boa saúde . Nossos fígados são responsáveis ​​por muito que absolutamente necessário para tornar mais consciente de como mantê-lo saudável. Nosso fígado decompõe todos os nossos alimentos, limpa as toxinas do corpo, tratando todas as nossas sensibilidades e nosso aquecedor. É o único órgão do corpo que pode se regenerar.

O nosso sistema de saúde atual é estruturado em torno de analgésicos, antibióticos e medicamentos para tudo que você pode imaginar. Essas pílulas são extremamente difíceis em nossas vidas. Combine estes medicamentos com álcool, drogas, metais pesados ​​e pesticidas, você tem a fórmula perfeita para matar o fígado cedo.

Nossas vidas são muito abusada em nossa sociedade, e Nori algas à sua dieta pode desempenhar um papel importante para ajudar a curar o corpo e do fígado.