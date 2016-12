O significado do sucesso é uma definição pessoal

A medida que a maioria todas as peças estão a ser bem sucedido. Mas o que isso quer dizer? Em algumas culturas têm sucesso um significado muito claro. Eles estabeleceram a responsabilidade pela maioria dos membros da sociedade, e enquanto uma pessoa cumpre estas obrigações, ele é considerado bem sucedido. Em os EUA, no entanto, o sucesso de muitos significados diferentes e os significados mudaram consideravelmente ao longo dos anos.

dicionário Mesmo Webster alterou substancialmente a definição de sucesso ao longo dos anos. Em 1806, o conceito foi sucesso definido como “… ser generoso, próspera, saudável e amável.” definição leitor Today “obtenção de riqueza, fama e posição.” Eles são bastante diferentes conceitos, mas são bastante representativo do que a sociedade americana evoluiu, para melhor ou pior.

A mudança mais interessante na definição de sucesso é encontrado nas primeiras palavras. 200 anos atrás, a definição tinha a ver com quem e como uma pessoa era … “ser” rico, generoso e amável. Agora o foco é sobre o que você tem … “alcançado”. A distinção é importante, e provavelmente uma indicação de quão longe nós se desviaram do foco em nossos próprios valores do que bens materiais.

O estado de um grande negócio nos Estados Unidos mostra essa mudança de muitos de seus negócios. O ambiente de negócios corroído ético que faz MLMs, vigaristas, e até mesmo recomendar a terceirização para o lucro pessoal é o mesmo que nos explodem com propaganda sobre incorrer em dívida para comprar mais e mais coisas. É o mesmo que estrelou o desastre econômico atual, e é o mesmo como se referindo milhões de americanos a uma vida de salário para a sobrevivência salário. De acordo com retratos de mídia e mensagens de marketing, o sucesso não tem mais nada a ver com quem você é, mas recai exclusivamente sobre o que você tem.

Ainda que a definição Webster reflete a sociedade, para os indivíduos sucesso ainda tem muitos significados diferentes. Para qualquer banco grandes somas de dinheiro são sinais de sucesso. Para outros, a possibilidade de que eles querem, quando eles querem, é o objetivo. Ainda outros de sucesso do banco em como elas afetam outras pessoas e do mundo em geral. E, claro, há muitos que permanecem no ciclo da dívida porque a sua definição de sucesso é baseada no que eles têm agora.

Uma vantagem da atual bagunça econômica é que mais e mais americanos estão tendo um olhar longo, duro na sua vida e tentar definir o que é muito importante. A chave é definir o sucesso para si mesmo e fazer as mudanças necessárias para viver a vida. Não compre no hype … o que você quer da vida é muito mais importante do que o que as grandes empresas e os bancos dizem que você deseja. E você vai encontrar muito mais satisfação em tomar o controle sobre todas as áreas de sua vida.