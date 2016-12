Desempenho pessoal – Actividades Vs. Trabalho

Nós carregamos uma variedade de vida. Um daqueles que incluem atividades que exercem em nosso próprio tempo. Outra é a nossa vida de trabalho. O interessante para mim é que a maioria de nós investir muito mais tempo, esforço e dinheiro para melhorar o nosso desempenho pessoal em relação às atividades do que investir em nosso desempenho no trabalho.

Dê uma olhada nas pessoas que você sabe quem joga golfe, andar de bicicleta, jogar basquete, e jogar tênis. Caminhadas, escalar montanhas, caça e pesca. Existem aqueles que jogam jogos de vídeo, jogar poker e xadrez. Eu poderia expandir esta lista, mas eu tenho certeza que você começa a foto

Agora, considere a quantidade de tempo e dinheiro que eles gastam em suas atividades -. Equipamento, engrenagem, equipamento, vestuário, taxas, licenças, lições, classes, associações, livros, revistas, boletins, CDs, aplicativos, as despesas de viagem e muito mais.

Antes de eu ir, eu vou deixar claro que eu acho que não há nada de errado com gastar tempo e dinheiro em atividades que goste e que exercitar nossas mentes e corpos. Nós escolhemos certas actividades porque gostamos deles. Investimos tempo e dinheiro para obter o melhor que podemos persegui-los porque há uma tendência natural a querer ser bom em algo que gostamos. Nós gastar tempo e dinheiro porque queremos, não porque temos que fazer.

Mas o que é curioso para mim é uma comparação entre a melhoria do seu desempenho pessoal prosseguir essas atividades selecionados e melhorar o desempenho pessoal fazer o nosso trabalho.

Tem de investir tanto tempo, esforço e dinheiro melhorando o desempenho do trabalho como você investir prosseguir suas atividades favoritas? Se fizer isso, parabéns, você é um membro de uma proporção muito pequena da força de trabalho. Se você não fizer isso, por que não?

Uma possibilidade está relacionada com pesquisas recentes, que conclui, tanto quanto 70% da força de trabalho tanto odeiam seus empregos ou estão completamente desligados. Aplica-se também ao fato de que a maioria das pessoas não vai participar dos programas de treinamento ou educação, a menos que eles são obrigados por seus empregadores ou eles oferecem créditos de educação continuada para ajudar a atender aos requisitos de suas profissões.

Parece óbvio para mim – muitas pessoas não gostam do trabalho que fazem tanto quanto as atividades escolhidas. Força-se a levantar-se todos os dias e passar oito horas ou mais para fazer algo que você não gosta de uma maneira difícil de viver.

Se você estiver nesta situação, há uma saída.

Em primeiro lugar, um compromisso para ser tão bom quanto você pode estar no seu trabalho atual. As pessoas certas vão notar o esforço e oportunidades de mudança e de desenvolvimento será mais propensos a aparecer no seu caminho.

Segundo determinar trabalho que você gostaria de fazer e ser animado todos os dias. Não presuma que encontrar seu trabalho ideal é impossível. Não é. Basta falar com as pessoas que querem o melhor para você e vai apoiá-lo em sua busca. Continue com ela até que ajuste perfeito prova.

Seja grato você tem o seu trabalho atual, o trabalho para melhorar o seu desempenho pessoal, e prepare-se para um trabalho ideal por aprender e ser bom sobre os requisitos para o trabalho.



Visualizando seu trabalho atual como uma fonte de renda que lhe permite encontrar o trabalho que você realmente quer fazer vai mudar sua atitude sobre isso.

Você não está sozinho neste processo. A abundância de outros tomaram o passeio antes e há muitas pessoas e organizações que estão dispostos e felizes em ajudar. Não tenha medo de procurá-los e pedir ajuda.