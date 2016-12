Gestão do Tempo é a chave para a eficácia pessoal

gerir o seu tempo pessoal e profissional é uma das tarefas mais difíceis para o profissional de hoje. A vida nos dias de hoje é tão intenso e complicado, o negócio é tão competitivo, e um fluxo de informações nos esmaga. Pense na internet, a globalização do mercado (quando é hora de você ir para casa, torna-se filial no exterior só começa seu dia e, claro, eles têm uma série de questões urgentes), aumentando as exigências do trabalho e aumentar constantemente o nível de conhecimento, você começando a perceber que não há tempo para uma vida pessoal.

Há ainda tempo para pensar porque o patrão exige que você “fazer” o trabalho mais rápido e mais rápido, para que ele possa vencer a concorrência. aulas de emprego Tings nos confundir com as recomendações que “fazem um plano diário e segui-lo”, mas como podemos segui-lo quando dez questões urgentes constantemente levantar-se, e nós temos que resolvê-los antes de se chegar a planejar. Precisamos de algo em nossas mãos para lidar com tudo isso. Isso é quando o conhecimento de gerenciamento de tempo é muito importante. Mas quando estávamos lutando com um outro problema – a informação de tempo diferente. A variedade de novos guias de gerenciamento de tempo e teorias são apenas confundir-nos, e nós não têm tempo para ler todos eles.

A gestão do tempo não é apenas uma habilidade; é um estilo de vida. E só com este tipo de atitude é possível encontrar tempo não só para o trabalho, mas para a vida pessoal também. É crença comum de que a gestão do tempo é, basicamente, apenas a criação de planos de projeto, diagramas e segui-los. Essas coisas realmente causar problemas com o plano de trabalho, porque eles não dependem de uma série de fatores – os “assassinos de tempo” Aqueles que não se pode esperar ao usar as ferramentas de planejamento do projeto comum.

Ultimamente eu li sobre alguns novos conceitos de gestão do tempo. A ideia-chave destes conceitos é o de ser capaz de criar um equilíbrio entre realizações em sua vida e trabalho. Na gestão do tempo, é importante usar tanto a ordem eo caos. (Você pode ler mais sobre estes novos conceitos no meu blog) Antes de começar a criar o seu próprio plano de projeto, não vai doer para observar a si mesmo por algumas semanas e capturar o que tipo de coisas acontecendo e por que eles matam o seu precioso tempo que você perca tanta.

Com base neste conceito, existem várias camadas de gerenciamento de tempo: controlar o tempo pessoal, tempo de planejamento estratégico, táticas para lidar com si e aos outros para atingir as metas, e aprender a usar o tempo de gestão a nível empresarial. Também devemos estar familiarizados com os vários programas e truques técnicos para organizar o seu tempo pessoal e de trabalho, incluindo a organização das pessoas de tempo que você encontra no trabalho e após o trabalho. Iniciar este processo por si mesmo e, em seguida, espalhe sobre outras pessoas que o cercam.

Soa meio complicado, né? Como mencionei anteriormente, este é um conceito de gestão de tempo novo.

Gestão do Tempo não pode ser seletivo. Isto é, quer um estilo de vida ou uma luta constante com situações de crise. Este conceito de gerenciamento de tempo requer uma mudança fundamental na forma como lidamos com negócios agora, mas, no final, será recompensado por nossos esforços passados ​​e desejo. Os princípios gerais estabelecidos e abordagens para estes novos conceitos de gestão do tempo são claros para todos, mas a escolha de ferramentas é pessoal para todos.