6 dicas para escrever um grande conteúdo para seu blog

Se você trabalhar on-line como um comerciante, em seguida, um blog é uma ferramenta essencial para o seu negócio. O blog é o lugar onde as pessoas podem encontrar informações sobre seus produtos, seus serviços e seu conhecimento.

Você não tem que ser uma cópia escritor profissional para escrever um grande conteúdo para o seu blog. Boa conteúdo do blog direciona o tráfego para seu site, estabelecê-lo como uma autoridade no seu nicho escolhido e gerar vendas para seu negócio online. Quanto melhor o seu blog, os melhores resultados você gerar online. Aqui estão 6 dicas para escrever um grande conteúdo para o seu blog.

1. Tome seu tempo

Não se apresse seus posts. Aqueles que sabem como escrever um bom blog posts fazer lição de casa em seu assuntos, redação, edição, à prova de leitura e escrita de vários rascunhos. Verdadeiramente épica post é geralmente muito tempo, então você precisa de tempo para escrevê-los corretamente. Mas lembre-se que a qualidade é mais importante do que quantidade.

2. Oferecer soluções

Grande conteúdo do blog fornece a melhor solução para um grande problema. O leitor não deve ter que ir em qualquer outro lugar para mais informações ou recursos adicionais. Qualidade sempre vencer quantidade, e quando você tem essas duas qualidades em oferta, há uma boa chance de que você acabou de escrever um posto épica blogue.

3. Faça sua pesquisa

bloggers bem sucedidos sabem como escrever um bom conteúdo para o seu blog, porque eles fazem um monte de investigação antes de escrever. Eles não assuma que eles sabem tudo. pesquisa confiável, eventualmente, revela o conteúdo épica relevantes para o seu nicho ou mercado.

4. Escrever mensagens mais longas

Geralmente, um blog com 1.500 ou 2.000 palavras vai entregar mais tráfego do que as mensagens curtas. Você pode obter uma ferramenta de contagem de palavras acessível a partir WordCounter.net que faz manter o controle de sua contagem de palavras facilmente.

manchetes 5. Use atenção agarrando

Você pode escrever um bom conteúdo para o seu blog, mas não é bom para ninguém se ele não é lido. O título do blog ou manchete é a primeira coisa que chama a atenção do leitor e os motores de busca. O analisador de cabeçalho gratuito, disponível a partir do site aminstitute.com analisará o título para determinar o valor de Marketing Emocional (EMV) pontuação. Isto significa que o cabeçalho é medido em seu nível intelectual, compassiva e espiritual.

6. Esteja pronto para a inspiração

inspiração para o seu próximo post pode vir a qualquer momento. Evernote é um laptop pessoal gratuito que você pode sincronizar todos os seus dispositivos eletrônicos. Ele permite que você gravar todas as suas boas idéias, não importa quando ou onde eles surgem.