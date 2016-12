Idéias renovação do banheiro para transformar um pequeno banheiro em um spa pessoal

A parte mais ignorado da sua casa pode ser a mais bela parte da sua casa.

Você ignorar o espaço do banheiro? É as paredes do banheiro opaco e sem vida? Pense nisso como um local conveniente para lavar e tomar banho? Proprietários ignoram espaço do banheiro e não dão muita atenção para o quanto mais eles podem sair dela. Se você não acha que o banheiro, você vai acabar com um quarto individual que atenda apenas as necessidades básicas. No entanto, se você quiser aumentar a importância do banheiro em sua casa, você precisa prestar atenção a ela e convertê-lo em um spa pessoal.

O tamanho não importa!

Um problema que os proprietários muitas vezes enfrentam ao renovar uma casa de banho é o seu tamanho. Não se desespere se você sentir que o banheiro é pequeno demais para dar-lhe uma grande experiência de spa-like. Ao fazer algumas mudanças, você será capaz de adicionar mais valor ao banheiro.

idéias do que pode fazer uma pequena casa de banho confortável

· Está tudo em Mirrors

Um truque que faz maravilhas para qualquer pequeno espaço, é a utilização de espelhos. Usando grandes espelhos no banheiro vai ajudar você a criar a sensação de uma sala maior. Ele irá permitir que você faça o seu olhar pessoal spa menos apertado. Alternativamente, você pode optar por paredes de vidro do chuveiro. Ele irá garantir que o quarto parecer maior do que o habitual.

· Fazer algo sobre Iluminação

Com a ajuda da luz, você poderia dar a seu banheiro um brilhante aparência. Além acendendo um fator chave na criação de uma atmosfera spa-como em sua casa. Optar por luminárias que você pode escurecer ou ajustar para o nível desejado. Ele vai criar uma atmosfera relaxante. Se o banheiro tem acesso à luz natural, fazer o máximo uso dele. E se você não tem acesso à luz natural, utilizando iluminação artificial para fazer o quarto parecer brilhante. Não se coíbe de olhar para luminárias de cristal sutis porque querem adicionar mais luz e caráter para o banheiro.

· Escolher a cor certa

Uma simples mudança no esquema de cores pode não só fazer o quarto espaçoso, mas também criar uma atmosfera relaxante. As cores brilhantes ou neutras como bege, o cinza claro verde ou ser eficaz para um projeto de renovação do banheiro bem sucedido. Você pode usar o mesmo tom de telhas para criar uma impressão de maior espaço.

Além disso, você pode escolher as telhas que dão um toque natural ao ambiente. Use textura das telhas de calhau que são calmante para os pés. Você pode optar por telhas de madeira do falso que não são feitos de madeira natural, mas ainda dá a mesma sensação de calor e paz. piso aquecido também irá mantê-lo aquecido nos dias frios.

· Accessorize e escolher os acessórios certos

Acessórios tem uma maneira de fortalecer o design do quarto. Encontrando os acessórios certos para o banheiro pode ajudá-lo a transformá-lo em um spa pessoal. Você pode usar acessórios simples, como a luz para encher a casa de banho com um aroma relaxante. Você também pode adicionar toalheiros e outros acessórios que irá proporcionar uma aparência organizada e limpa para a área. Até mesmo o toalhas que você escolher para o quarto deve evocar a sensação de estar em um spa. Escolha acessórios que fazem o quarto parecer grande e confortável. Você pode escolher uma vaidade suspensa ou flutuante que faz pisos para esticar direito à parede. Ele vai criar uma ilusão de espaço. Como alternativa, uma vaidade aberta também adicionar mais espaço para o banheiro.

A ideia de transformar um espaço pequeno pia para um retiro relaxante é uma ótima maneira de fazer o melhor uso do banheiro. É importante para listar as suas ideias, porque um projeto de renovação bem planejada pode garantir uma transformação bem-sucedida. Quando estiver pronto com uma visão clara, preparar um orçamento. Certifique-se de usar produtos de qualidade e equipamento que garanta um mínimo de manutenção.

contratar um empreiteiro banheiro que remodela profissional

Não pense que renovar uma pequena área não requerem os serviços de um profissional. Contratar uma renovação do banheiro empreiteiro experiente irá transformar suas idéias em uma bela realidade. Então, pergunte a seus amigos e familiares para recomendar profissionais contratados que podem lidar com a tarefa de transformar um banheiro sujo em um spa pessoal confortável.