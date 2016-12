2010 -. Importância de identificar suas realizações pessoais e metas de planejamento

Todo mundo pensa sobre suas “New Years Resolutions”

E este ano foi o ano em que você realmente manteve todas as suas resoluções e alcançou objetivos?

Bem, pendurar o seu chapéu. Porque se planejar seus objetivos e plano de trabalho, você pode fazer exatamente isso!

Criando e identificar suas realizações pessoais são importantes para os negócios. Metas irá ajudá-lo a permanecer motivado e ajudá-lo a quebrar o que poderia ser uma tarefa importante em pequenos passos gerenciáveis ​​

Aqui estão algumas dicas simples para ajudar você a criar o seu próprio plano de realização pessoal bem sucedida de 2010.

# 1 – descobrir seus objetivos. Manter o controle de seus objetivos é importante. Você pode querer começar pelo mapeamento para baixo todos os seus objetivos em um lugar onde você pode facilmente manter o controle delas. Dê seus objetivos datas estimadas para a conclusão e recompensar-te como você marcar seus sucessos.

Manter o controle de seus objetivos, desta forma, ajudá-lo a permanecer motivado e mantê-lo se movendo na direção certa. Os especialistas concordam que estamos mais propensos a manter a nossos planos, temos bem pensada e metas concretas que estamos buscando. Mapeando seus objetivos ajuda a tirar o

# 2 -. Superação de obstáculos. Nós temos todos os blogs da estrada que precisamos encontrar uma maneira de contornar. Nos negócios, ele pode equilibrar a vida familiar com o trabalho, ou talvez espremer tempo para construir o seu negócio em torno de seu trabalho em tempo integral. Seja qual for a sua situação actual, que poderia ajudar a escrever as suas barreiras com um plano de solução para ajudá-lo a superá-los.

Se parte dos obstáculos é com os amigos ou a família, conversar com eles e chegar a um acordo sobre como criar um ganha-ganha para todos os envolvidos. Com objetivos realmente alcançado, geralmente muito mais pessoas do que você ganha. Essa parte do “premier” dos preços pagos por disciplina para trabalhar e concluir seus planos.

Por exemplo, se você tem muito pouco tempo para construir o seu negócio, escrever um plano realista para permanecer na pista. Certifique-se de lidar em sua família para apoiar os seus planos. Inscrevê-los no processo. Mesmo se você tiver apenas quatro horas por semana, é muito mais realista para escrevê-lo para baixo do que para apontar para dez horas e acabam decepcionados

# 3 -. Celebrar os seus sucessos. Pequenos e grandes. Ambos são igualmente importantes. Muitos de nós têm objetivos que nós nos esforçamos para, mas muitas vezes nós apenas celebrar nossas grandes realizações. Mas é importante celebrar os pequenos sucessos, tanto quanto os grandes. É tudo que leva ao mesmo objetivo

# 4 -. Obter um parceiro de responsabilidade. Um treinador, um amigo, um membro da família – mas, alguém que você apoia e se preocupa com você chegar ao seu desempenho planejado. É engraçado como muitas vezes somos melhores em fazer as coisas por causa das expectativas dos outros – do que a nossa. O parceiro de responsabilidade ajuda a mantê-lo na pista, semana ideal para semana. Apenas certifique-se de escolher um parceiro que quer sucesso, uma vez que alguns são de julgamento, céticos, críticos, ou sabotadores de seus maiores sonhos. Assim, a confiança que você compartilha com

# 5 – Chunk as coisas. Uma boa maneira de fazer isso é ter objetivos menores, bem como grandes. Em seguida, mapear o seu progresso e identificar todas as suas realizações – grandes ou pequenas. É sempre mais fácil de comer o elefante uma mordida de cada vez, contra asfixia e fim para as peças maiores.

Ter tempo para comemorar pequenas, bem como grandes, realizações lhe dará um sentimento de realização que podem ajudá-lo a lidar com seus objetivos maiores mais rápidos. Você pode comemorar com pequenos mimos que compram essa bolsa que você queria há meses, tratando-se de um dia de spa ou sair para um jantar de celebração. Não importa como você comemorar o tempo que reconhecem trabalhos bem feitos.

E lembre-se, o objetivo mudou. É como alcançar um objetivo. Quando uma corrida for feito, outro começa quando há algo que você está apaixonada. Planejamento, rastreamento e contabilidade pedaços de realização é uma boa prática para mantê-lo na frente de seus desejos!

para o maior sucesso de sempre em 2010!