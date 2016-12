Você já se perguntou por que os homens se afastar de relacionamentos quando eles têm problemas pessoais? Talvez ele tenha problemas no trabalho, problemas financeiros, e uma doença na família, etc. Seja qual for o problema, muitos homens começam a se afastar da mulher em sua vida quando confrontados com determinados problemas.

Como mulher, você vai estar lá para o seu marido quando ele precisa de você. O problema é que, quando um homem está passando por momentos difíceis na vida muitas vezes ele prefere ficar sozinho. Não levá-la pessoalmente; homens e mulheres são apenas diferentes. De um modo geral, quando uma mulher tem um problema, ela quer alguém para ouvi-la. Ela quer falar sobre coisas que incomodam ela. Ela não necessariamente quer alguém para resolver o problema para ela; ela só quer alguém para ouvir. A maioria dos homens são exatamente o oposto. Eles não querem falar sobre seus problemas, eles só querem algum tempo para entender as coisas e corrigi-lo sozinho. É uma grande razão pela qual os homens se afastar de relacionamentos quando estão sob stress. Eles só querem algum tempo para descobrir as coisas.

Se você está nos estágios iniciais de um relacionamento, o homem que você está namorando uma chamada, texto ou e-mail com menos frequência quando ele tem alguns problemas que ele precisa de se relacionar. Em um relacionamento de longo prazo, ou mesmo um casamento, seu marido pode precisar de algum tempo para si e desaparecer em sua caverna do homem para descobrir as coisas. Às vezes os homens só precisa de algo para ocupar seu tempo por um tempo. Uma mulher pode pensar que um homem está perdendo tempo ao jogar um jogo de vídeo ou mexer com algo na garagem, mas um homem que trabalha com questões da vida tem que fazer algo que ele acha relaxante e agradável para tomar sua mente fora das coisas algum tempo.

É importante para dar seu espaço homem que ele precisa, quando ele tem problemas pessoais. Eventualmente, ele vai descobrir as coisas, e as relações voltará ao normal. Como mulher, é importante entender que, se o seu homem. Se ele entra em seu den, garagem, homem de caverna etc. ele realmente não queria segui-lo lá dentro, tentando levá-lo para falar sobre o que está incomodando. Se ele diz-lhe que as coisas entre vocês dois estão bem e que ele apenas lidar com alguns problemas pessoais, dar-lhe espaço e tempo que ele precisa para descobrir as coisas por si mesmo.