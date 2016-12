10 dicas para otimizar o perfil do agente de seguros LinkedIn

social media marketing está se movendo frente e no centro quando se trata de estratégias de marketing de seguros agência de web, que podem incluir outros termos, tais como motor de busca marketing agência de seguros ou busca de seguro de otimização de marketing. Agentes e produtores, proprietários e gestores devem estar cientes desse novo campo, talvez mudar o famoso ditado “Go West, jovem, vão para o Ocidente”, como popularizado por Horace Greeley, “Ide jovem Web, vá Web.” Quanto sociais sites de mídia para o negócio ontem, certamente LinkedIn é um dos mais destacados e que agentes e agências de seguros deve utilizar em sua rotina diária. Aqui estão 10 dicas para ajudar a utilizar melhor presença LinkedIn.

1. título profissional – Crie um título profissional que explica os seus conhecimentos e palavra-chave amigável Por exemplo, eu sou um “marketing Expert Agência de Seguro” em vez de um

2. [19459003″GerentedeDesenvolvimentodeNegócios”] Educação completa e experiência -. processo pode ser acelerado fazendo o upload de um CV atualizado a partir de um documento do Word

3. Pedido de recomendações -. Solicitar um mínimo de 3 recomendações sugerimos um cliente, um colega e alguns outros. Recomendações para o trabalho anterior também é poderoso.

4. incluir links Website -. Adicionar links para o seu site, blog e um site pessoal (se possível)

5. Integrar feed do Twitter -. Se você usa o Twitter, adicione sua identificação do twitter

6. Resumo – Faça um resumo profissional 1-2 parágrafo explicando o que você faz e por que é importante. Certifique-se de incluir suas áreas de especialização e alavancar suas palavras-chave de SEO.

7. Especialidades -. Uma pequena lista de especialidades que devem se parecem muito com suas frases-chave 3 Top SEO

8. News Aplicação – em “Programas” do menu, selecione “Get Mais Aplicações”. Escolha aplicação WordPress e digite o endereço do blog. Opções selecção para ver blog em seu site e perfil.

9. Outro aplicativo (s) -. Se é possível adicionar mais de 1-2 programas que você acha que vai ser do seu interesse

10. Faça atualizações regulares – atualizações do perfil de correio normal. O que você está trabalhando com, convites webinar, blog links e anúncios são todas as principais atualizações. Certifique-se de incluir palavras-chave SEO nas atualizações também.

o site do LinkedIn afirma que agora tem mais de 90 milhões de membros em todo o mundo a partir de janeiro de 2011. A maioria desses membros são orientados, como LinkedIn, aparentemente, sendo Facebook do negócio de negócio. Cada agente de seguros deve ter uma presença no LinkedIn, e cada agência de seguros deve ter uma página da empresa no LinkedIn. Isso significa que os fundos devem ignorar o Facebook e outros sites de mídia social? Agentes e produtores de seguros, deve abraçar os principais sites de redes sociais. Mas se você é uma agência orientada B2B ou corretor deve Linkedin ser uma prioridade como uma arena de marketing de mídia social.