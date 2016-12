A mídia social tornou-se uma maneira popular de compartilhar informações e conteúdo com outras pessoas. Sites de redes sociais são sites que hospedam mídias sociais. Para aqueles novos meios de comunicação social, é bom saber que tipos de sites de redes sociais existem e que cada um faz.

Fórum

Provavelmente um dos primeiros locais que permitam a interação social, os fóruns foram em torno de um tempo. Placas são geralmente compostas por pessoas com um interesse similar. Os usuários têm conversas em torno de um tema dado específico e construir relacionamentos com os outros. Eles fornecem uma grande quantidade de informações sobre um assunto, e é uma ótima maneira de compartilhar o seu conhecimento.

Blogs

As pessoas gostam de revista, e com a internet que queriam partilhar as suas vidas de forma mais aberta. Originalmente chamado de web logs, estes diários pessoais avançaram. Algumas revistas pessoais continuam a existir, enquanto outros blogs discutir um nicho ou interesse específico.

Micro-Blogging

Tal como acontece com blogs, este é um micro diário do que está acontecendo agora. Eventos principais notícias estão agora quebrando online via microblogs. O micro mais famoso é o Twitter.

fotografia

sites de redes sociais são conhecidos para a partilha de informações, neste caso as imagens. Usuários fazer upload de suas imagens para compartilhamento de fotos. Ao invés de ter que enviar fotos individuais para a família, enviar um único link. Você pode marcar suas imagens com palavras-chave relacionadas com a imagem e permitir que as pessoas a comentar. Alguns sites de fotos populares são Flickr e Picasa.

Video Sharing

site de compartilhamento de vídeo do YouTube como quase todo mundo já viu. Vídeos compartilhados online, as palavras-chave são adicionados para que as pessoas podem procurar esses termos ou título de vídeo. As pessoas podem comentar sobre o proprietário do vídeo permite. Tal como acontece com outras formas de mídia social permite um olhar mais pessoal ao usuário real.

Profissional

Networking tem sido apontado como uma mais-valia para as comunidades. Networking permite que a pessoa se conectar com as pessoas e destes compostos conhecer outros profissionais que a pessoa conhece. mídia social profissional permite o tipo de oportunidade online. Assim, se você se mover longe de sua casa, você ainda pode ser conectado a ex-colegas e outros em sua profissão. Linked In é um dos principais sites de redes profissionais.

social

Depois de ter trabalhado com pessoas por um tempo, eles podem se tornar seus amigos. Então você tem os amigos da igreja, da escola, e os amigos que você conheceu em uma variedade de maneiras. Comunidade é sobre ser social, de modo existem sites exclusivamente para permitir aos usuários manter contato com pessoas que eles conhecem. Enquanto MySpace foi o gerente, é o atual líder Facebook. Não está crescendo em todo o mundo.

marcador

O principal objectivo destes sites de redes sociais estão compartilhando informações. Se você ler um site que é interessante, informativo ou inspirador você pode escolher a ficha dele. Ao fazer isso é que você diz que gosta dela. Seus amigos vão aprender o que você gostou e você pode optar por lê-lo. Páginas que muitas pessoas marcador tornaram populares e conduzir os outros para o lado bem. Digg, Delicious, e StumpleUpon são bookmarking sites muito populares.

Outros formatos

Existem outros tipos de sites de redes sociais lá fora, alguns são muito semelhantes aos mencionados aqui. Muitos sites têm uma importante forma de socialização e, em seguida, usar os outros tipos de outras maneiras para os usuários interagem. As pessoas gostam de socializar e interagir, de modo que este é um campo crescente com o aumento do número de sites.